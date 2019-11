LEGGI ANCHE

Il crollo dideve essere già messo alle spalle, ildi Carlo Ancelotti è tornato questa mattina al lavoro al Centro tecnico di Castel Volturno. Già vigilia per il match di Champions League, domani in città arriverà il Salisburgo e martedì sera gli azzurri giocheranno un match importantissimo per la stagione europea, che potrebbe valere già il passaggio del turno.Gli azzurri che affronteranno ildovranno però fare a meno di due pedine: come riportato dal sito ufficiale del club, anche stamattina Allan ha svolto allenamento personalizzato dopo il colpo al ginocchio destro rimediato nel match contro l'Atalanta, probabilmente il brasiliano si rivedrà in campo direttamente dopo la sosta della prossima settimana. Terapie anche per, assente da diverse settimane.