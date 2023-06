Napoli, salta anche Accardi: rinnovo a Empoli fino al 2026

Non sarà Pietro Accardi il direttore sportivo pronto a sostituire Cristiano Giuntoli nella squadra mercato del Napoli di De Laurentiis il prossimo anno. Il patron azzurro aveva pensato al dirigente empolese per il futuro, ma questa mattina è arrivata l'ufficialità del rinnovo contrattuale con il club di Corsi fino al 2026, allontanando le voci sull'azzurro.

«Ho deciso di rimanere e proseguire il percorso» le parole al sito ufficiale di Accardi «perché abbiamo un appuntamento con la storia di questo club. Sappiamo che come ogni anno non sarà facile, ma faremo di tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva. Ringrazio il presidente per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti, adesso insieme pensiamo a programmare la nuova stagione e dare continuità a quanto fatto in questi anni».