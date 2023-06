Napoli su Gimenez, l'agente: «Lo seguono azzurri e Atletico Madrid»

È uno degli attaccanti più seguiti del panorama europeo, il nome nuovo che può far saltare il banco. Santiago Gimenez, 22 anni messicano del Feyenoord fresco campione d'Olanda, è seguito anche dal Napoli: a confermarlo, ci ha pensato il suo agente Morris Pagniello, pronto a vederlo anche lontano dall'Eredivisie la prossima stagione.

«L'Atletico Madrid lo sta seguendo, è una delle nostre migliori opzioni. Ma al momento sono tante le squadre che si stanno muovendo per lui: l'Inter, il Napoli, vari club in Inghilterra» dice l'agente del sudamericano nell'intervista rilasciata ai canali di Tudn. Nato a Buenos Aires ma messicano di nazionalità e con passaporto italiano, Gimenez ha seguito un po' le orme di Lozano trovando fortuna in Olanda. Nell'ultima stagione da campione di Eredivisie ha messo insieme 28 gol in 50 presenze complessive.