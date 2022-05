Un video messaggio per darsi l'appuntamento al prossimo anno: il Napoli saluta i propri tifosi via social, lo fanno Juan Jesus, Amir Rrahmani e Diego Demme, tra i protagonisti anche dell'ultima sfida di campionato contro lo Spezia. «Ciao a tutti i tifosi del Napoli, è stato bello quest'anno con voi. Buone vacanze a tutti, ci rivediamo presto». La squadra si ritroverà a inizio luglio a Castel volturno prima di partire per la Val Di Sole e il ritiro di Dimaro.