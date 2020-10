«È il momento di salutare per ora e di dire grazie! Dopo averci riflettuto intensamente vado per due anni nella Bundesliga». Questo il post social condiviso da Amin Younes, l'esterno tedesco che ha lasciato Napoli appena prima dell'ultimo gong del calciomercato estivo. L'ex Ajax è all'Eintracht in prestito fino al 2022 ma ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi: «Vorrei ringraziare tutti i fan del Napoli per il fantastico sostegno che ho ricevuto finora».

