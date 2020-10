«Ho avuto tante offerte ma mi piaceva l’idea di venire a Firenze, per la squadra e la città». José Callejon si presenta, l'ex Napoli veste per la prima volta la nuova maglia viola (numero 77, perché il 7 resta a Ribery) e parla anche del suo passato azzurro: L’allenatore mi ha convinto a venire, restare in Italia era importante per me e per la mia famiglia. Il 3-5-2 non lo conosco ma darò il mio meglio e farò ciò che chiede l’allenatore».

«L’obiettivo è fare bene, ho voglia di ricominciare. Abbiamo una squadra di giovani e calciatori di esperienza. Speriamo sia un anno di crescita» ha continuato lo spagnolo. «Lasciare Napoli è stato difficile, ho vissuto sette anni meravigliosi. Amo Napoli e la amerò per sempre. Ringrazio la squadra e i tifosi, mi sono sentito a casa. Ma a mio parere quella tappa era finita e ora sono a Firenze».

