Quello di Mc2 Sainth Barth è uno dei marchi più noti negli ultimi anni, un vero e proprio must per le estati di tanti anche a Napoli. E la nuova collezione è stata ideata proprio per i tifosi azzurri: in queste ore sono stati svelati i modelli creati dall'azienda di beachwear per l'estate 2023, con due costumi da uomo e una versione tutta azzurra da bambino. Il prezzo - nella versione adulto - è di 109 euro.