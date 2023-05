Napoli, a "Le Iene" i fioretti di vip napoletani per festeggiare lo scudetto

In testa alla classifica e con un’intera città sognante e pronta a festeggiare, dopo più di trent’anni dall’ultima conquista come Campioni d’Italia, “Le Iene” avevano chiesto a cinque napoletani celebri e super tifosi del Napoli, cosa sarebbero stati disposti a fare in caso di vittoria dello scudetto. Alessandro Siani, Gigi D'Alessio, Raffaella Fico, Francesco Paolantoni e Luigi de Magistris non si sono sottratti nel raccontare a Filippo Roma quali fossero i loro riti propiziatori per ogni partita e quali invece i fioretti a cui si sarebbero sottoposti per festeggiare lo scudetto. Lo avevano promesso alle telecamere della trasmissione tv e, oggi, hanno mantenuto la parola.

Alessandro Siani aveva promesso che avrebbe mangiato un chilo di polenta, Gigi D’Alessio invece aveva optato per un bel gavettone d’acqua gelata, Francesco Paolantoni aveva indetto una crociata contro la pasta e patate, in caso di vittoria, quindi, ne avrebbe mangiato una pentola girando nudo, tra le strade di Napoli. Raffaella Fico aveva pensato che un bagno potesse essere un buon fioretto e così è stato. L’ex sindaco Luigi De Magistris aveva promesso di stupire con un effetto sorpresa: cosa sara stato disposto a fare per onorare la sua squadra del cuore?

Nel servizio di Filippo Roma in onda domani, martedì 9 maggio, in prima serata su Italia 1 tutte le divertentissime immagini.