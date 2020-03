LEGGI ANCHE

«Al Milan ho legato praticamente con tutti i giocatori, ma la cosa che mi manca di più è la gente che lavora a Milanello.? È un omm' over». Così Pepe Reina (anche in dialetto napoletano) racconta dall'Inghilterra la sua breve ma intensa esperienza in maglia Milan. Lo spagnolo ha lasciato l'Italia qualche mese fa per trasferirsi all'Aston Villa e su Instagram si è intrattenuto a rispondere a qualche curiosità dei fan.Tante domande anche sul Napoli . «È la città dove mi sono trovato meglio, ma poi sono stato bene ovunque. In azzurro ho legato praticamente con tutti i compagni» ha continuato lo spagnolo. «Se potessi rigiocare qualche partita della mia carriera sicuramente rigiocherei la finalecontro il Milan nel 2007. E poi anchedel 2018, quella squadra meritava di più, è andata oltre le sue possibilità. Quando smetterò di giocare proverò a diventare allenatore».