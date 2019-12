LEGGI ANCHE

Quasi un decennio dall'ultima volta in cui il club si era ritrovato in questa condizione. Come informato da Opta Italia, il- che ha pareggiato oggi alla Dacia Arena contro l'Udinese - non ha trovato il successo in Serie A per almeno sette partite consecutive per la prima volta da marzo 2010 sotto la guida di, che aveva appena preso la guida sulla panchina degli azzurri.L'ultima vittoria degli azzurri di Ancelotti in Serie A è arrivata lo scorso 19 dicembre, un mese e mezzo fa. Il 2-0 al San Paolo contro il Verona, che videprotagonista, è l'ultimo successo napoletano. Da quella gara ad oggi, Mertens e compagni hanno conquistato in campionato cinque pareggi e due sconfitte, contro Roma e Bologna.