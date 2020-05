LEGGI ANCHE

Un nome nuovamente accostato alquello di, portiere napoletano che la maglia azzurra l'ha conosciuta bene prima di trasferirsi al. «Mi fanno piacere le voci su Luigi, ma vi assicuro che non si è parlato di nulla con nessuno: pensiamo solo a tornare a giocare», così ha risposto Daniele Faggiano alle voci di mercato sul suo portiere.Il dirigente del, che due anni fa ha scommesso forte sul portiere, ha chiarito il mercato: «lo sento quasi tutti i giorni, è un elemento importante della rosa» ha detto a Radio Kiss Kiss. «Quando arrivò qui non giocava da due anni e si è fatto apprezzare molto. Se Giuntoli mi telefonasse per lui? L'ho sempre chiamato di più io in questi anni» ha chiuso con una battuta.