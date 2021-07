Napoli, spunta l'occasione Shaqiri: «Le parti sono già in contatto»

Dopo un'estate da protagonista con la maglia della Svizzera agli Europei, Xerdan Shaqiri potrebbe esserlo anche sul mercato. Il centrocampista offensivo del Liverpool non è più così sicuro del posto a Anfield, infatti, con diversi club che - secondo quanto riportato da Sky Sports UK - starebbero seguendo la sua situazione per poter approfittare dell'affare.

Tra questi ci sarebbero anche la Lazio di Sarri e il Napoli: gli azzurri sarebbero anche già in contatto con i rappresentanti del calciatore in attesa che il Liverpool decida sul suo futuro. Una decisione che potrebbe arrivare già prima della fine di questa settimana. Shaqiri è al Liverpool da tre stagioni e per ancora un anno ha un contratto che lo lega ai Reds, ma il club inglese starebbe pensando già a come rimpiazzarlo sul mercato. Nel 2015 lo svizzero aveva giocato sei mesi in Serie A con l'Inter.