Napoli-Simeone, il rilancio in Spagna: «Azzurri in fila, il Verona lo riscatta»

Il Verona pronto a riscattare Giovanni Simeone, uno dei protagonisti di questa stagione in Serie A: bomber dell'Hellas, quarto miglior attaccante del campionato con i 16 gol segnati quest'anno, il Cholito sarà acquistato dai gialloblu a titolo definitivo per 12 milioni di euro ma, secondo quanto riportato da Diario AS, il figlio del Cholo potrebbe anche non continuare a Verona vista la fila di pretendenti che già c'è per la prossima estate.

Villarreal, Valencia, Sevilla, Newcastle, ma anche Napoli e Milan starebbero seguendo Simeone nelle ultime settimane, interessate tutte a capire quale sarà il futuro dell'attaccante argentino. Gli obiettivi del Cholito sarebbero due: da un lato poter giocare in competizioni europee - quelle in cui l'Hellas non ci sarà - dall'altro mettersi in mostra per il ct argentino Scaloni sperando di potersi guadagnare qualche convocazione in nazionale.