Napoli, Simeone è a Roma: visite mediche e firma azzurra

È arrivato poco prima delle 11 a Villa Stuart Giovanni Simeone, attaccante argentino pronto a lasciare il Verona per trasferirsi al Napoli. L'ex gialloblù svolgerà questa mattina le visite mediche a Roma per poi trasferirsi a Castel Volturno dove potrà aggregarsi al gruppo di lavoro di Luciano Spalletti.

Da capire se Simeone riuscirà a essere tra i convocati azzurri per l'esordio in campionato, proprio contro il Verona lunedì di ferragosto. L'argentino non è mai stato nei piani dell'Hellas di Cioffi e si è allenato da solo in queste settimane.