Guarda chi viene a...pranzo? Ole Gunnar Solskjaer a Napoli, l'ex attaccante e poi allenatore del Manchester United è stato in città nelle scorse ore e ha incrociato il connazionale Leo Ostigard. Solskjaer, insieme con l'agente del difensore azzurro, sono stati allo stadio martedì per Napoli-Milan e ieri hanno visitato Napoli - con tanto di scatto social - per poi viaggiare verso Milano in occasione di Inter-Benfica.