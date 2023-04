Thiago Almada al Napoli? Lui mette like sui social...

Rimbalzano anche dal Sudamerica i rumors che vorrebbero il Napoli su Thiago Almada, centrocampista talentuoso argentino che gioca in Mls con la maglia dell'Atlanta United e che lo scorso dicembre si è laureato campione del Mondo con la nazionale albiceleste.

Sui social, Almada ha anche messo like a un post instagram che lo ritrae già in maglia Napoli, un chiaro indizio di mercato. In questo avvio di stagione americana, l'argentino ha già messo a segno 4 gol e 5 assist in sei partite.