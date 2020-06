LEGGI ANCHE

ha svolto solo terapie per un affaticamento muscolare alla coscia destra». Così si legge dal report giornaliero deldirettamente dal sito ufficiale del club azzurro. La squadra disi è allenata questa mattina per la rifinitura proprio al San Paolo - dove domani arriverà la Spal - e non avrà a disposizione per la sfida ai ferraresi il centrocampista brasiliano. Gattuso aveva lanciato il brasiliano nell'ultima sfida di Verona contro laper restituirgli fiducia e minuti, ma l'affaticamento muscolare rischia di tenerlo fuori nei prossimi giorni. Al completo il resto del gruppo che, come per le sfide precedenti, ha svolto l'ultima sgambata a Fuorigrotta, ma stavolta senza ritiro pre-gara.