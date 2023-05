Spalletti riflette, pensa, s'interroga dentro se stesso e analizza i suoi dubbi: giorni in cui si dovrà capire quello che sarà il suo futuro, argomento sul quale si è mantenuto ermetico e non ha voluto dire nulla nei giorni successivi all'incontro con De Laurentiis di venerdì scorso in un ristorante in via Cappella Vecchia. Presidente e allenatore hanno cominciato a parlare della programmazione e dell'idea di un nuovo contratto per il tecnico, un biennale con adeguamento economico e una nuova scadenza nel 2025 ma non c'è stata la fumata bianca.

Un primo contatto, seguiranno altri incontri, De Laurentiis e Spalletti si rivedranno per tornare sugli argomenti trattati e per fare un nuovo punto sulla squadra del futuro e sul nuovo contratto. Intanto, il presidente azzurro ha fatto scattare la clausola del rinnovo automatico fino al 2024 e quindi Spalletti è di fatto già legato per un altro anno al club azzurro ed è lui l'allenatore sul quale punta De Laurentiis per il futuro: il tecnico toscano dovrebbe, quindi, comunque liberarsi dal vincolo contrattuale anche se le sue decisioni sul futuro dovessero essere diverse dalla permanenza sulla panchina azzurra.Giorni di attesa, quindi, in vista del prossimo incontro che potrà fare definitivamente chiarezza. Quello della scorsa settimana, che è stato fortemente voluto dal tecnico, è stato solo il primo contatto. Spalletti ha precisato che su quello avvenuto venerdì sera e che del suo futuro ne dovrà parlare la società e i dubbi sulla sua permanenza restano. Oggi il presidente azzurro sarà a Castel Volturno per la presentazione del ritiro in Trentino e potrebbe essere questa l'occasione giusta in cui dare indicazioni sul futuro del tecnico e spiegare come sta la situazione in questo momento. La prossima stagione, intanto, si sta già programmando: ieri a Dimaro-Folgarida, che ospiterà gli azzurri in ritiro per il dodicesimo anno consecutivo, c'è stato un sopralluogo.L'altro dubbio riguarda il direttore sportivo Giuntoli che è in attesa dell'incontro con De Laurentiis per capire quello che sarà il suo futuro, incontro che potrebbe essere programmato la prossima settimana: il ds azzurro è legato da un altro anno di contratto al Napoli ma piace a tanti club, a cominciare dalla Juve. In difesa c'è il rischio molto concreto di perdere Kim perché il Manchester United potrebbe assicurarselo pagando la clausola rescissoria di circa 60 milioni, tra il primo e il 15 luglio. Il Napoli di conseguenza dovrebbe virare su un altro difensore centrale: seguito con grande attenzione Danso del Lens, 24 anni, nazionale austriaco. Monitorati anche altri difensori centrali: Scalvini dell'Atalanta, 19 anni, un giovane molto promettente, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell'Union Berlino. A centrocampo andranno via Demme, che verrà ceduto in estate, e Ndombele che non verrà riscattato dal Tottenham. Da capire quello che sarà il futuro di Zielinski che ha manifestato la voglia di proseguire a Napoli ma ha il contratto in scadenza nel 2024: sarà fissato un incontro tra il club azzurro e il suo agente per discutere sul rinnovo tenendo presente il nodo relativo all'ingaggio, alto rispetto ai parametri del club. Diversi i profili seguiti tra i quali Koopmeiners dell'Atalanta, Frattesi del Sassuolo, e Samardzic dell'Udinese.Il presente è l'Inter, la prima delle ultime tre partite di campionato: un match che Spalletti e gli azzurri vogliono vincere dopo il ko di Monza e per cancellare la sconfitta dell'andata al "Meazza", la prima in campionato che lasciò grande amarezza. E questo era lo spirito ieri alla ripresa della preparazione a Castel Volturno: tecnico e squadra sono concentrati sulla prossima partita da vincere e più in generale sulle ultime tre gare della stagione. L'obiettivo è vincerle tutte e battere il record dei 91 punti stabilito dal Napoli nella stagione 2017-2018, l'anno di Sarri in panchina.