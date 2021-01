Napoli per ora fuori dalla Champions. Ma a girone d'andata non ancora concluso (manca ancora il recupero contro la Juventus) sono ben 10 i punti in più rispetto all'annus horribilis dello scorso campionato, quello dell'ammutinamento, dell'esonero di Ancelotti e dell'uscita dalla zona Champions, concluso a 24 punti, fuori da tutti gli obiettivi. Ma, nelle montagne russe del Napoli degli ultimi anni, lo stesso Ancelotti l'anno precedente, alla sua prima esperienza in azzurro, aveva fatto molto meglio, con 44 punti, ben dieci in più. Un buon bottino, superato però dall'annata precedente, 2017/18, quella monstre di Maurizio Sarri, con i 48 punti, frutto anche delle otto vittorie di fila a inizio torneo, che valsero il titolo di campione d'inverno agli azzurri (campionato finito a quota 91, record del Napoli). Molto meglio dei 40 punti (che ora sarebbero comunque zona scudetto) del 2016/17, quello della cessione di Higuain alla Juventus e dell'arrivo di Milik (autore di una doppietta con il Milan nella prima vittoria di stagione). Un solo punto in più, 41, ma un altro titolo di campione d'inverno (che mancava dall'89/90, anno del secondo scudetto), nel 2015/16, il primo anno di Sarri, con due sole sconfitte.

In chiaroscuro i due anni di Benitez. Nel primo, il 2013/14, l'allenatore spagnolo, con il quale arrivarono Higuain, Albiol, Mertens, Callejon, Koulibaly, raccolse un ragguardevole bottino di 44 punti, Molto peggio l'anno successivo. Il 2014/15, che andò peggio di quello attuale, con soli 33 punti raccolti dagli azzurri nelle 19 partite del girone di andata. Il Napoli di Mazzarri nel 2012/2013 arriva secondo, staccato, dietro la Juventus: nell'andata si ferma a quota 39. Molto peggio fece l'anno precedente, il 2011/12, quello della Coppa Italia, con 29 punti. Sotto i 40 anche il primo anno di Mazzarri, 2010/11, con 36 punti (ma la stagione sancì la prima partecipazione del Napoli alla Champions League).

