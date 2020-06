© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato il grande assente della gara d'andata al, lo scorso 25 febbraio, e poteva esserlo anche della gara di ritorno se ilnon avesse fermato tutto il calcio mondiale. Cosìha potuto recuperare tempo e recuperare fisicamente dal brutto infortunio al ginocchio che l'aveva costretto all'intervento chirurgico lo scorso gennaio.LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen esce allo scoperto: «Accordo con gli azzurri? Falso» «Non è mai facile tornare dopo un'operazione perché c'è sempre un po' di paura, ma sto approfittando del lavoro coi compagni» ha detto l'attaccante uruguaiano che sarà un pericolo in più per ildi Gattuso quando gli azzurri ritroveranno ilinper la gara di ritorno degli Ottavi di finale. «La quarantena è stata complicata, ora vogliamo solo tornare in campo in Liga e poi provare a vincerle tutte», ha conclusoal sito ufficiale blaugrana.