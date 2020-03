LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uno dei pallini di, che lo segue da quando vestiva la maglia del Psv, ma dopo due anni con più bassi che alti a Madrid orapotrebbe ritrovarsi nuovamente sul mercato. Ecco perché in Spagna il quotidiano As racconta di telefonate arrivate all'Atletico anche da Napoli , con gli azzurri pronti a dover metter mano al portafogli per rinforzare il reparto di terzini in vista del prossimo anno.Il colombiano, compagno di Ospina in nazionale, è uno dei più eclettici nel ruolo: predilige la corsia destra, ma eventualmente adattabile anche sul lato sinistro, regalando più di una opzione all'allenatore che può schierarlo. Non lo fa, però,, che non sembra averlo nei piani del suo futuro, ecco perché il ritorno di fiamma per gli azzurri. Sarà asta, però, nel prossimo mercato: l'ha già preso informazioni su di lui e nelle ultime ore anche l'ha manifestato il suo interesse.