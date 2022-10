Napoli, terzo convocato in Qatar: Lozano richiamato dal Messico

Dopo Piotr Zielinski e Giovanni Simeone, anche Hirving Lozano tra i pre-convocati messicani che si riuniranno a novembre per potersi preparare al Mondiale in Qatar. L'esterno azzurro non è stato titolare ieri contro i Rangers Glasgow ma nel frattempo è stato inserito dal Ct messicano Martino nella lista di preparazione alla Coppa del Mondo.