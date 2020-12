Il Napoli torna in campo con gli uomini contati ma rinfrancato nello spirito dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso di De Laurentiis contro la sconfitta a tavolino con la Juventus e ha restituito all'undici di Gattuso il punto di penalizzazione. Prima di festeggiare, però, Insigne & Co. devono battere il Torino per rilanciarsi definitivamente in classifica dopo i due ko di fila tra Inter e Lazio.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA SOCIAL Napoli-Torino, live tweet di Anna Trieste LA DIRETTA Verona-Inter 1-2 e Conte è primocon i gol di Lautaro e... IL CASO Juventus, Bonucci chiede scusa,ma i tifosi: togli la fascia da...

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-2-3-1)

1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 4 Demme, 5 Bakayoko; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 37 Petagna.

A disposizione: 25 Ospina, 16 Contini, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 9 Llorente, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 68 Lobotka. All. Gattuso.

TORINO (3-5-2)

39 Sirigu; 5 Izzo, 99 Buongiorno, 3 Bremer; 17 Singo, 7 Lukic, 88 Rincon, 77 Linetty, 13 Rodriguez; 24 Verdi, 9 Belotti.

A disposizione: 25 Rosati, 32 Milinkovic-Savic, 6 Segre, 10 Gojak, 11 Zaza, 20 Edera, 23 Meité, 27 Vojvoda, 33 Nkoulou, 95 Celesia. All. Giampaolo.

Sirugu

Singo Izzo Buongiorno Bremer Rodriguez

Lukic Rincon Lynetti

Verdi

Belotti

ARBITRO: Valeri di Roma 2.

Ultimo aggiornamento: 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA