Torna in una convocazione Fabian Ruiz, lo spagnolo del Napoli che ha messo da parte il problema covid ed è tornato ad allenarsi ieri con il gruppo di Gattuso. L'azzurro sarà a Bergamo per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Rino ha convocato anche due giovani del vivaio in difesa, viste le assenze di Ghoulam, Koulibaly e Manolas: si tratta di Karim Zedadka - algerino classe 2000 appena rientrato dal prestito semestrale alla Cavese con già diverse convocazione durante la gestione Ancelotti - e Davide Costanzo, napoletano classe 2002 impegnato con la squadra di Cascione.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.

