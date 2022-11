Napoli, tutti pazzi per Kim: 4 club inglesi lo seguiranno in Qatar

Non solo il Manchester United: Kim Min Jae è pronto a fare il suo esordio in un Mondiale e non ci saranno solo i tifosi del Napoli a seguirlo. Come riportato da The Sun, infatti, saranno ben quattro i club inglesi che lo seguiranno da vicino nelle prossime settimane interessati al suo futuro.

Dopo l'interesse dei Red Devils, da registrare ci sarebbe anche quello del Tottenham di Antonio Conte. Tutti pazzi per Kim, visto che anche Fulham e Brighton - club non di prima fascia ma con disponibilità economiche elevate - hanno messo il suo nome nella lista della spesa.