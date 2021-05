È il Napoli di Fabian Ruiz, tornato finalmente viceré

Torna ad essere viceré Fabian Ruiz, con una tenuta aristocratica del campo, sempre al centro del gioco, una sicurezza per Bakayoko e Demme, oltre che per gli altri. Un corpo pieno di note e geometrie, che dirige l'orchestra Napoli. Un direttore perduto, inabissato, come mezza squadra del Napoli, e che, contro l'Udinese, dimostra di essere tornato, in tempo per la volata Champions del Napoli e gli Europei della Spagna. Ruiz ha una indolenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati