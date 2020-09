LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo il triangolare cone Castel di Sangro o l'amichevole contro il, l'estate azzurra si arricchisce di un nuovo impegno. Come confermato dal sito ufficiale del Napoli , infatti, dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, il club azzyrro affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo.Ufficiale, dunque, l'impegno contro i pescaresi al rientro a. Il match avrà inizio alle ore 18 e, come comunicato dal sito ufficiale, sarà trasmesso su Sky in pay per view sul canale 251. Ancora un'altra amichevole - stavolta internazionale - dovrebbe chiudere l'estate di impegni della squadra di Gattuso poco prima dell'esordio ufficiale in campionato contro il