Napoli, un affare chiamato Kaio: azzurri in pole, ma c'è anche l'Arsenal

Il suo nome ha cominciato a circolare negli ambienti del calcio mondiale diversi mesi fa, già prima dello scoppio della pandemia. Perché il talento di Kaio Jorge è di quelli che fanno subito drizzare le antenne degli scout internazionali. L'attaccante brasiliano classe 2002, protagonista in patria con la maglia del Santos, ora è accostato anche al Napoli che sarebbe tra i club in pole positizon ad aver fiutato l'affare.

LEGGI ANCHE Napoli, Koulibaly va in Senegal: l'azzurro convocato da Cissé

Sì, perché Kaio Jorge Pinto Ramos non è solo giovane e forte, ma anche in scadenza: il contratto che lo lega al Santos si chiuderà il prossimo dicembre 2021, per questo già dalla prossima estate potrebbe firmare per un nuovo club. Sicuramente europeo: la volontà dell'entourage del calciatore è fare il grande passo e l'interesse del Napoli è accompagnato dalle attenzioni di Milan, Manchester City, Fenerbahce, soprattutto Arsenal, secondo quanto riportato da Yahoo Esportes.

© RIPRODUZIONE RISERVATA