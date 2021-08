Napoli, il debutto di mister Spalletti: «Questa è la mia sfida più arrapante»

«Si vedrà strada facendo quale sarà la nostra ambizione, ma si lavora sempre per ottenere il massimo contro chiunque». Queste le prime parole di Luciano Spalletti, oggi atteso dalla sua prima conferenza pre-gara ufficiale. Domani l’esordio in campionato contro il Venezia, per cominciare subito al meglio. «A me sembra che ad oggi non ci manchi niente. Abbiamo avuto a disposizione questa settimana per completare quelle che erano le cose da esercitare visti anche gli ultimi arrivati. Conosciamo la strada da percorrere, sappiamo dove dobbiamo andare. Mi aspetto di vedere convinzione in campo, la convinzione di sapere di essere forti».

APPROFONDIMENTI IL NOTIZIARIO Napoli-Venezia, la rifinitura:out Demme, Mertens e Ghoulam LA STRATEGIA Spalletti dà le chiavi del Napolia Lobotka: in coppia con... L'ANALISI Serie A al via. Da Allegri, a Mourinho,a Sarri: in panchina...

LEGGI ANCHE Maglia Napoli, novità per gli azzurri: Amazon sbarca sulle nuove divise

Il mercato non deve essere un ostacolo. «A me non manca niente per andarmi a giocare la partita di domani e quelle successive. Se nel futuro capiterà un’occasione per completare la squadra lo faremo. Ma i calciatori devono sapere che a noi non manca niente per fare il nostro percorso» ha continuato il toscano. «Insigne arriva sempre sorridente al campo, sta bene con i compagni e vuole dare il suo contributo. Non credo che il mercato o il contratto gli creino problemi: li schiaccia come si schiacciano i palloni in campo. Juan Jesus lo conosco bene, è stata un’occasione di mercato che siamo riusciti a portare a casa: sta bene fisicamente, è una persona stupenda, ci darà una mano importante da centrale o da terzino a sinistra».

I primi mesi di Napoli hanno convinto Spalletti a saltare sul treno azzurro: «Napoli è una bella sfida, la più “arrapante”. Domani guarderemo negli occhi i tifosi e capiremo se stiamo onorando la maglia, perché questa non è una maglia come le altre e dovremo sopportarne la pressione. Se qualcuno pensa di non poterla sopportare, non può giocare nel Napoli.

Vincere? Ci sono tanti che vogliono farlo in questo campionato e di conseguenza bisogna non essere troppo esagerati in quello che chiederemo alla squadra» ha concluso.