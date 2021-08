Maglia Napoli, novità per gli azzurri: Amazon sbarca sulle nuove divise

Dopo le smentite di qualche settimana fa, ora è ufficiale: come comunicato dal club azzurro, a partire dalla gara con il Venezia e sino al termine della stagione 2022/2023, il logo Amazon sarà visibile sulla manica sinistra della nuova maglia del Napoli accompagnando il club in tutte le competizioni ufficiali in programma, sia italiane sia internazionali.

Partner già dal 2018, il patron De Laurentiis ha così commentato l'arrivo di Amazon sulle divise: «È un grande piacere per noi annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni» le parole del presidente azzurro. «Questa nuova partnership è l’ennesimo passo verso una maggiore internazionalizzazione del brand e la conferma del nostro approccio globale e del nostro posizionamento tra i primi 20 club di calcio al mondo» ha aggiunto Serena Salvione, Chief International Development Officer del club.