Napoli-Verona, azzurri al lavoro ma Koulibaly corre ancora da solo

Kalidou Koulibaly ancora fuori dal gruppo Napoli. Il difensore azzurro rischia di saltare anche l'ultima e importante partita della stagione contro il Verona - domenica sera allo Stadio Maradona - per il guaio muscolare che lo accompagna ormai da due settimane. L'azzurro questa mattina ha svolto lavoro in palestra e terapie e sarà valutato quotidianamente dallo staff sanitario napoletano.

Lo stesso varrà anche per Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco rientrato da pochi giorni a Castel Volturno. Per Lobotka lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo mentre il resto del gruppo rientrava agli allenamenti in vista della sfida al Verona. Presente al centro tecnico azzurro anche Faouzi Ghoulam, il terzino algerino ha svolto lavoro in palestra per recuperare dall'infortunio al legamento crociato.