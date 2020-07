LEGGI ANCHE

La mia prossima squadra? La conoscerete quanto prima». Così parla Jan Vertonghen , il centrale difensivo belga che lascerà ile che ammette di essere vicino ad una decisione sul proprio futuro, ritrovandosi senza squadra e senza contratto dopo gli anni in Premier League.«Sto valutando le opzioni, cercando di fare la scelta migliore» ha continuatoin una intervista a TalkSports. «Ora la finestra trasferimenti estiva è più lunga rispetto all’anno scorso e quindi mi sto prendendo il giusto tempo per scegliere. Se il mio futuro sarà ancora in Inghilterra? Dipende dalle opzioni. Ho qualcosa nella mia testa, vedremo cosa accadrà» ha concluso il calciatore su cui si sono mosse nelle scorse settimane, Roma e Fiorentina.