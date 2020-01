LEGGI ANCHE

Anche i numeri certificano la grande vittoria del Napoli che al San Paolo ha battuto la Juventus. Squadra di Sarri irriconoscibile, soprattutto per metà gara: come confermato da, infatti, per la prima volta in questo campionato, la squadra bianconera non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio difeso danel primo tempo.Tornano così a gioire gli azzurri, che non vincevano al San Paolo da tre mesi.Il Napoli non trovava infatti la vittoria da sei partite casalinghe consecutive ine aveva perso tutte le ultime quattro concedendo sempre almeno due gol alla squadra avversaria.