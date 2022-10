Napoli, dai bambini a Zola un weekend dedicato a Maradona

Tutti al Maradona. Sì, per Napoli-Sassuolo, ma anche per il compleanno di Diego: domani l'ex Pibe de Oro, indimenticato eroe azzurro, avrebbe festeggiato i 62 anni. Come nel 2021, la città che l'ha visto protagonista celebrerà la nascita di Maradona, una ricorrenza che coincide con uno dei migliori momenti della storia del Napoli, al primo posto nella classiifica di serie A e del girone di Champions League.



Il sabato di celebrazioni parte alle ore 10 nell'Antisala dei Baroni del Maschio Angioino con il premio Per sempre con Diego, giunto alla seconda edizione, a cui parteciperanno ex compagni dell'argentino, tra cui Zola, De Napoli, Giordano e Volpecina. Zola, che vive tra Londra e la Sardegna, è stato l'erede di Maradona, che gli consegnò in una partita a Pisa la maglia numero 10, decidendo di giocare con la 9. Un passaggio di consegne anticipato. Gianfranco ha sempre considerato Diego il suo maestro e lo ricorderà con grande affetto, così come in questi giorni ha fatto Ciro Ferrara, volato a Buenos Aires per visitare la tomba del Capitano nel Jardin Bella Vista, dove è sepolto dal 26 novembre 2020.

Poi, l'evento organizzato prima di Napoli-Sassuolo, a partire dalle ore 13.30 (i tifosi invitati a presentarsi in anticipo allo stadio). La cerimonia è stata organizzata da Stefano Ceci, amico e a lungo rappresentante di Maradona, che accoglierà sul terreno di gioco 60 bambini degli istituti scolastici IC3 Parco Verde Viviani di Caivano e l'istituto comprensivo Volino-Croce- Arcoleo del Rione Sanità. I bambini porteranno in campo una maxi-bandiera con l'immagine del volto dell'argentino, indossando maglie bianche con la scritta Auguri Diego. Tra gli invitati il governatore De Luca, il sindaco Manfredi e il vicepresidente De Laurentiis jr. Sui maxi-schermi scorreranno le immagini di Maradona e Garella, il portiere del primo scudetto, scomparso il 12 agosto scorso. A chiusura della sfilata, e prima del fischio d'inizio, gli organizzatori hanno annunciato una esibizione del rapper Clementino, che dedicherà ai tifosi azzurri O surdato nnammurato, storico inno del Napoli. In serata cena da D'Angelo in via Aniello Falcone, con un menu particolare preparato dal patron Michele Giugliano: i piatti e i vini di che piacevano a Diego.



Anche domani i napoletani omaggeranno Maradona in giro per la città. La giornata di celebrazioni comincia con il Maradona Day e la proiezione al cinema Modernissimo (ore 11) del film Maradona uno scugnizzo di Napoli del regista egiziano Mohamed Kenawi, che ha girato un anno fa nelle strade della città accompagnato dal fotografo del Mattino Sergio Siano, autore di un libro sugli anni napoletani di Diego, con immagini poi esposte in alcune mostre organizzate in collaborazione con Yvonne De Rosa. Nel pomeriggio, invece, l'attenzione si sposterà ai Quartieri Spagnoli e al Largo Maradona, ormai da due anni meta di pellegrinaggio per i tifosi di D1os: alle 17, infatti, previsto un evento al murale più famoso in città, occasione per ricordare l'impronta di Maradona su Napoli e sui napoletani, che potranno accorrere liberamente per vivere insieme agli altri tifosi e ad alcuni ex compagni dell'argentino il giorno del ricordo.





La domenica di auguri al Pibe si aprirà già in edicola: insieme con il quotidiano Il Mattino, infatti, sarà disponibile gratuitamente per tutti i lettori l'inserto Maradona nell'anima, 16 pagine dedicate al numero 10 più famoso della storia del calcio, al suo rapporto con Napoli e il Napoli. Diego sarà celebrato ovviamente anche in Argentina tra oggi e domani, con l'inaugurazione del Club Social Napoles e la presentazione di quello che è stato annunciato il più grande murale al mondo (40x45 metri).