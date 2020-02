LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe trasformarsi in un caso da qui alla fine della stagione la situazione di Amin Younes in azzurro. Il calciatore tedesco, dopo le trattative saltate nella finestra di mercato invernale a gennaio, resta un corpo estraneo per il gruppo di, praticamente mai utilizzato dal neo allenatore napoletano e con pochi minuti a disposizione anche conL'ultima chance per lui era rappresentata dalla Russia: ilera la possibilità di non gettare al vento sei mesi di stagione, ma Younes ha rifiutato anche l'opzione asiatica e resterà a Napoli . Il mercato russo si chiude infatti in queste ore e il tedesco dovrà pensare a trovare la migliore soluzione da qui fino alla prossima estate.