Napoli. Zanoli guarito dal Covid: rientra l'emergenza di novembre

Era risultato positivo al covid lo scorso 21 novembre, nelle ore precedenti alla sfida con l'Inter, tre settimane più tardi però Alessandro Zanoli può tornare in campo. Il terzino azzurro classe 2000 si è negativizzato nelle scorse ore e può quindi aggregarsi nuovamente al gruppo di Luciano Spalletti, che è tornato ad allenarsi questa mattina al Konami Center. Come confermato dal club, il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore e ha svolto parte del lavoro in gruppo. Il Napoli chiude così i conti con l'emergenza covid di novembre, visto il rientro nei giorni scorsi anche degli altri due ex positivi Demme e Politano.