Napoli, Zanoli ha le idee chiare: «Gioco a sinistra pur di restare»

Tra i protagonisti dell’estate azzurra anche Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 che passo dopo passo si è preso la fiducia di Spalletti e del suo staff. «Sono felice di far parte del progetto del Napoli che ho sposato, con la fiducia dell’allenatore e della società» ha detto a Canale 8 l’azzurro. «Spero di poter dimostrare anche oggi di poterci stare in questo gruppo. Ho tanta voglia di lavorare e di arrivare ad alti livelli, è il sogno sin da bambino».

«Vorrei restare in questo gruppo, i miei compagni mi stanno dando una grossa mano» ha detto Zanoli. «Rispetto al passato è cambiato tutto, anche il livello dei compagni. Ho trovato un gruppo unito e compatto, che vuole riprendersi lo scudetto. Ho solo da imparare da tutti, perché sono tutti grandi calciatori. Mio idolo? Non ho un modello preferito, ma mi baso sui grandi campioni come Carvajal. Posso giocare anche a sinistra se il mister decide di darmi spazio lì».