Napoli, Zerbin aspetta Giuntoli: «Merita la Champions in azzurro»

Con la stagione di Serie B che aspetta la fase finale, torna in auge il futuro di Alessio Zerbin, esterno del Napoli autore di un'ottima stagione con la maglia del Frosinone. «Non ho ancora avuto notizie, spero di sentire a Giuntoli nei prossimi giorni. È stato bravo non solo in campo, ma anche come ragazzo spogliatoio» ha commentato Furio Valcareggi, agente del calciatore.

Zerbin ora sogna la Serie A. «Giocare nel Napoli è difficile, ma lo merita perché ha fatto le medie e l’università e può andare in massima serie» ha continuato a Radio Marte. «Sceglieremo la soluzione migliore per Zerbin, si è guadagnato sul campo un posto in A. Il prossimo campionato ci darà grande soddisfazione e se ci andrà benissimo, resterà tra i calciatori del Napoli e si giocherà la Champions in azzurro».