Piotr Zielinski è il miglior calciatore del Napoli nella classifica 2020/21 dei dribbling. Il centrocampista polacco, anche ieri sera in gol contro il Granada in Europa League, colleziona 2,69 dribbling per partita ed è l'unico degli azzurri di Gattuso a raggiungere questa particolare classifica lanciata da Kickest.

Una classifica curiosa che non vede alcun giocatore di una big italiana in vetta. Al primo posto, infatti, c'è Adam Ounas, ex calciatore azzurro - ancora di proprietà del Napoli - che ha cominciato la stagione a Cagliari per poi trasferirsi a Crotone a gennaio. L'algerino ha collezionato 5,58 dribbling per partita, meglio di Boga (4,70) e Ilicic (3,81).

