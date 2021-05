Napoli, Zielinski sette e bello: il polacco fa record in Serie A

Sette gol in Serie A, come non era mai riuscito. Piotr Zielinski prende per mano il Napoli e a casa dello Spezia mette in discesa il match con il gol che apre le marcature - poi larghe - della gara ligure.

Il polacco è arrivato a quota 7, il massimo mai segnato nella sua lunga esperienza italiana con le maglie di Empoli e Napoli come ricordato da Opta Italia.

