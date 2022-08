Navas, il Napoli tentenna e arriva il West Ham (che gli offre di più)

Keylor Navas al Napoli? Il club di Aurelio De Laurentiis lavora da settimane con l'entourage del calciatore e con il Paris Saint Germain per provare a limare le distanze ma le cifre guadagnate dal calciatore del Costarica in Francia sono elevatissime per qualsiasi club italiano, figurarsi per chi prova a rientrare dalle ingenti perdite delle ultime stagioni come il Napoli. Ecco perché nei giorni scorsi allo staff del calciatore sono arrivate nuove offerte che potrebbero disturbare gli azzurri.

La più ghiotta - ma solo dal punto di vista economico - potrebbe essere quella del West Ham, alla ricerca di un portiere importante e soprattutto con possibilità di budget superiori al Napoli: secondo The Sun gli Hammers sono pronti a offrire a Navas ben più dei 3 milioni annui che gli azzurri potrebbero pagare, una cifra comunque lontana dai 12 milioni che attualmente percepisce in Ligue 1. La carta giusta per il Napoli continua a essere Fabian Ruiz, però: il centrocampista spagnolo piace al Paris che potrebbe dunque aiutare gli azzurri.