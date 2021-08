Napoli, ecco la nuova maglia azzurra: bianco e rosso, primo lavoro Armani

In tremendo ritardo - perché ormai tutte le squadre in Serie A e nel resto d’Europa hanno mostrato in campo e nei propri store già da mesi le nuove divise per la stagione 2021/22 - eppure in tempi record. Il Napoli svela ai suoi tifosi la nuova maglia azzurra, compagna fedele dell’annata che comincerà domenica contro il Venezia e che proprio domenica al Maradona farà il suo esordio.

Azzurra come il cielo, il mare, la tradizione che da sempre accompagna il club che oggi è di De Laurentiis. E proprio patron Aurelio lo scorso febbraio si lasciò illuminare da una splendida follia: l’auto-produzione oggi è una realtà e Napoli (per quanto in ritardo) farà da apripista verso il futuro del merchandising sportivo in Italia e in Europa. Un record che difficilmente verrà dimenticato.

Così come è realtà la collaborazione con Armani e il marchio sportivo EA7 dello stilista italiano che fin qui aveva curato l’abbigliamento di tutte le nazionali italiane e - nel basket - quello dell’Olimpia Milano, di cui lo stesso Armani è da tempo proprietario. La maglia 21/22 ricorda molto quella vista lo scorso anno nell’ultimo di partnership con Kappa Sport: azzurro carico con inserti in blu, lo sponsor Lete ancora una volta in rosso - in bianco sulla terza maglia per integrarsi al meglio con il colore scelto - ma senza sfondo del logo e quello MSC a completare il dorso.

Più innovative saranno invece la 2nd e 3d version: per la seconda maglia, il Napoli ha scelto di tornare al bianco, una linea fit che sarà arricchita da inserti oro sulle spalle (le tonalità oro dovrebbero essere presenti anche sulle “alternative” che vedranno la luce in Europa League con gli azzurri), mentre la terza maglia a disposizione di questa stagione ricorda quella degli anni maradoniani in rosso. I portieri indosseranno due colori per questa stagione: il verde e l’arancione già accoppiati due anni fa.

Armani veste il Napoli Questa è la nostra maglia!

Questa è la nostra seconda pelle!

Questi sono i nostri colori! 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Em1OzzTBCV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 19, 2021

«Le nuove divise da gioco non sono ancora disponibili negli store e nello shop online del club. Attraverso i canali ufficiali, il Napoli ha già anticipato che saranno a disposizione dei tifosi a partire dai prossimi giorni, probabilmente appena dopo la gara d'esordio della prossima domenica contro il Venezia».