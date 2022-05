Olivera al Napoli, il Getafe avvisa: «Se lo vogliono, c'è la clausola»

A che punto sia la trattativa tra il Napoli e Mathias Olivera lo svela direttamente Angel Torres, presidente del Getafe, club che detiene il cartellino del terizno uruguaiano. «Mathias è affascinato dagli azzurri e dalla possibilità di giocare la Champions. Ne parleremo a fine stagione, ora siamo concentrati sulla salvezza che dobbiamo conquistare» le parole del patron degli spagnoli.

Il club azzurro porta avanti i contatti da diverso tempo, a gennaio l'intensificarsi del rapporto per il terzino, ma per Torres la strada è facile. «Se il Napoli accelera, paga la clausola e chiude subito l'affare» si legge nelle parole riportate da Radio Kiss Kiss. Una clausola, però, che per il Napoli non è mai stata un'opzione: Olivera si potrebbe liberare per 20 milioni di euro ma gli azzurri non intendono sborsare quella cifra. Il Getafe chiede almeno 15 milioni per lasciarlo andare, una cifra che De Laurentiis vorrebbe raggiungere attraverso bonus.