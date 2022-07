Olivera, ultimo taglio a Madrid: il terzino oggi è atteso a Napoli

Dai tagli sulla fascia a quelli dal barbiere: Mathias Olivera è pronto a sposare la causa Napoli, il terzino uruguaiano ha vissuto negli ultimi giorni a Madrid, la città che l'ha ospitato per gli anni con il Getafe, occasione buona per chiudere le ultime valigie prima di sbarcare in Italia e cominciare l'avventura con la squadra di Luciano Spalletti.

Prima della partenza, però, ultimo taglio di capelli a Madrid - e saluti al barbiere di fiducia con tanto di maglia regalata - per Olivera, che in queste ore è atteso al centro tecnico di Castel Volturno per le visite mediche di rito: un passaggio per lui importante dopo l'infortunio al ginocchio sinistro subìto in nazionale un mese fa. Un problema già per larga parte risolto, ma che sarà valutato anche dallo staff medico azzurro che lo seguirà poi da vicino in ritiro.