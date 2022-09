Olivera titolare con l'Uruguay ma la Celeste crolla contro l'Iran

Una serata da titolare per Mathias Olivera, il terzino del Napoli che è partito in campo dal primo minuto nel match amichevole del suo Uruguay contro l'Iran. I sudamericani, però, nella gara di preparazione verso il prossimo Mondiale, vengono sconfitti nonostante una formazione molto vicina a quella che si giocherà la Coppa del Mondo tra pochi mesi. Per Olivera, 85 minuti in campo, a dimostrazione che i problemi fisici dei mesi scorsi sono ormai alle spalle.