Osimhen è tornato, l'agente esulta: «Non è un bomber? Vedremo...»

Dopo un girone d'assenza, Victor Osimhen è tornato al gol. «Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per la squadra» ha detto Roberto Calenda, nello staff che gestisce l'attaccante nigeriano. «La rete contro il Bologna dà coraggio e animo. Speriamo che Gattuso riesca ad avere tutto il roster della squadra a disposizione».

E a chi pensa che il nigeriano non sia il bomber che il Napoli si aspettava, l'agente risponde: «Tempo al tempo, poi facciamo due chiacchiere con chi lo sostiene» ha detto a Radio Marte. «Osimhen è stato 94 giorni di seguito fuori e poi tornando ha preso la botta di Bergamo. Io sono il primo ad augurarmi che possa fare bene ma diamo sempre tempo al tempo, sono cose importanti queste. Vuole aiutare il Napoli ed è il suo obiettivo principe. Ha nelle corde il fatto di puntare in alto, giocare la Champions e farlo da protagonista».

