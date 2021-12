Osimhen attende l'ok dei medici: «Vuole anche giocare con la Juve»

Giorni di pausa anche per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che attende solo l'ok dei medici per tornare a giocare. Se sarà con la nazionale nigeriana o con l'azzurro prima lo decideranno proprio gli specialisti. «Victor è in Nigeria adesso insieme alla sua famiglia. Tornerà a Napoli per fare l’ultimo controllo previsto già da tempo» le parole di Oma Akatugba, membro dell’entourage del nigeriano. «I club a livello europeo stanno chiedendo di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio. Osimhen sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigerina in Coppa d’Africa».

LEGGI ANCHE Spalletti nella Top 50 degli allenatori: è davanti a Benitez e De Zerbi

Un progetto che andrebbe però autorizzato dallo staff medico del Napoli. «Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse» ha continuato Akatugba a Radio Marte. «È chiaro che in questa prima fase di rientro dovrà stare molto attento, è un calciatore che dà tutto sé stesso quando gioca e anche per questo motivo a volte si fa male in questo modo. Sicuramente ci vorrà del tempo per trovare la migliore forma fisica, ma soprattutto psicologica, però può iniziare a giocarecon attenzione».