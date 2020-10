Victor Osimhen non dimentica casa e soprattutto fa da esempio per il popolo nigeriano non solo nello sport ma anche sui ben più importanti temi sociali che toccano il suo Paese. Da qualche giorno, l'attaccante azzurro ha cominciato a condividere sui social stati contro l'oppressione delle Forze dell'Ordine nigeriane con l'hashtag #EndSars: «Ricordatelo sempre: il potere delle persone è sempre più forte delle persone al potere».

The power of the people is always stronger than the people in power.remember DAT #ReformNigeriaPolice