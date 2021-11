Il giorno dopo Napoli-Verona ha il sapore del rammarico per il Napoli e per i tifosi azzurri. Anche per Victor Osimhen, che non ha solo protestato in campo ma anche sui social, puntando il dito contro l'arbitro del match Ayroldi. L'attaccante nigeriano ha condiviso sui social una foto di Diego Armando Maradona Jr che ritrae uno dei tanti episodi dubbi del match.