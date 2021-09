Osimhen, che errore con la Nigeria: sbaglia un gol a porta vuota

Non la migliore versione di Victor Osimhen quella vista in nazionale questo pomeriggio. La Nigeria è riuscita a battere 2-0 la Liberia nel match di qualificazioni Mondiali ma l'attaccante del Napoli si è fatto notare solo per un clamoroso gol fallito a pochi passi dalla porta con il portiere ormai battuto.

Re my hot take: The reaction didn’t match the miss. Still feel it wasn’t at all in his control. Osimhen is a goal getter and probably putting himself under undue pressure now. pic.twitter.com/z8IdtuVvFV